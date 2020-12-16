Oktay'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, savunma sanayisinin, bağımsızlığı korumak ve her alanda Türkiye'nin, vatandaşların güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu teçhizatı geliştirme yeteneğine sahip kuruluşların tümünü içinde barındırdığını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığının stratejik sorumlulukla belirlediği hedefler ve iş birliğini güçlendiren yapısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk savunma sanayisini ileriye taşıdığının altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"Son 18 yılda savunma sanayisi sektörümüzün büyük gelişim gösterdiğini tüm dünya kabul etmektedir. Halihazırda sektör, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde dost ve kardeş ülkelerin de bu alandaki taleplerine cevap verebilecek hale gelmiştir.Yürütülen 700'ü aşkın proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada yıllık 11 milyar dolar sektör cirosu ve 3 milyar dolar seviyesinde ihracat tutarına ulaşılmıştır. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında bugün 7 Türk şirketi bulunduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi zırhlı araçlarını, savaş gemilerini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3 veya en fazla 3-4 ülkesi arasındayız."

"Yaptırımlar, geliştireceğimiz sistemleri biraz daha önce geliştirmemizi sağlayacak"

Oktay, yurt içinde gerçekleştirilen başarılı terör operasyonlarıyla Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi sınır ötesi operasyonlarda insansız hava araçları başta olmak üzere milli savunma ürünlerinin ordunun gücüne güç kattığını dile getirerek, bugün tüm dünyanın gıptayla takip edeceği ve Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak gelişmiş hava savunma sistemlerini geliştirdiklerini, daha da geliştireceklerini vurguladı.

Fuat Oktay, "Bize uygulamaya çalıştıkları yaptırımlar, geliştireceğimiz sistemleri biraz daha önce geliştirmemizi sağlayacaktır." dedi.

Milli güvenliği milli teçhizatlarla sağladıklarını kaydeden Oktay, "Karada ALTAY, EJDER ve Pars; Mavi Vatan'da MİLGEM gemileri; havada ATAK, GÖKBEY, Akıncı, AKSUNGUR ve ANKA ile elektronik harp sistemlerinde KORAL ve SOJ; ülkemize gök kubbede siper olacak hava ve füze savunma projelerimiz; HİSAR, KORKUT ve SİPER'le savunma imkanlarımızın gücüne güç katıyoruz." diye konuştu.

Terör örgütleriyle mücadelede yerli teçhizatların kullanıldığını belirten Oktay, "Rahatsızlık duyanlar, yaptırım uygulamaya çalışanlar da bundan dolayı yaptırım uyguluyorlar. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti devletinin, hükümetinin, milletinin iş bilmediğinden veya uluslararası camiayla nasıl iş kuracağını, o kurallara nasıl uyup uymayacağını bilmediğinden değil; bizim mücadele ettiklerimizden rahatsız oluyorlar." ifadesini kullandı.

Sınır ötesinde en zorlu şartlarda gerçekleştirilen harekatlarda tek bir sivilin kılına dahi zarar vermediklerinin altını çizen Oktay, sahip olunan savunma sanayisi teknolojileri sayesinde bu duruma son derece dikkat ettiklerini söyledi. Oktay, "Bunun en son örneklerini Azerbaycan'ın yaptığı operasyonlarda bile gördük. Yine bizim teknolojilerimizin verdiği imkanları burada da gördük. Ermeniler neler yaptı, gördünüz. Türk milleti neler yaptı, onu da gördünüz; özellikle siviller için ifade ediyorum." şeklinde konuştu.