0553 313 94 23

Oktay Yılmaz’dan kadınlara tam destek

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, kadınların ailelerin ve toplumun en önemli unsurları olduğunu söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:25
Oktay Yılmaz’dan kadınlara tam destek

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, kadınların ailelerin ve toplumun en önemli unsurları olduğunu söyledi.


Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Kadın belediye çalışanlarını ve Yıl-mek Kadın Kursiyerleri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı. Kadınları öncelikli hizmet gurubu olarak belirlediklerini vurgulayan Oktay Yılmaz:’’ Kadınların hak ettiği değeri görmesi toplumların kalkınması adına oldukça önemli bir olgudur. Aileler toplumların, toplumlar da kadınların ellerinde yükselir” dedi.


"Kadınlar toplumsal kalkınmanın öncüsü"


Kadınların modern dünyada daha etkin rollerde yer aldığını dile getiren Yılmaz, “Kadınlar ekonomik hayatta da yer alarak ilçe, şehir ve ülke ekonomisine de katkı koyuyor. Yıldırım’a katma değer sağlayan kadın esnaflarımıza her zaman destek vermeye hazırız” diye konuştu. Ekonomik hayatta kadınların da etkin bir şekilde bulunmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, “Toplumsal olarak kalkınmamızın, geleceğin şehrini inşa etmemizin öncüsü olacak kadınlarımızın ekonomik hayatta bulunmaları için çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz. Amacımız onlara aile huzuru ve iç dünyaları açısından destek sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl mı? ‘Sonunda öleceksin’
    1. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek..
    3. Cinsel istismar şüphelisi çift..
    4. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
    5. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
    7. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
    8. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
    9. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
    10. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
    11. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
    12. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
    13. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
    14. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
    15. Darbeci albaydan "sehven attım"..
    16. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
    17. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
    18. Engelli öğrenciden alınan katkı payı..
    19. Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de..
    20. Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü..
    21. ‘Buzun Efesi’ Sofya’da dünya rekoru..
    22. Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ..
    23. ABD Başkanı Trump'ı eleştiren..
    24. FETÖ'den takım elbisede 'renk' talimatı
    25. Yaşlı kadını gelini boğarak öldürmüş
    26. Cezayir’de hayat durdu! Binlerce kişi..
    27. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    28. BTSO ve Büyükşehir Belediyesi İstişare..
    29. Bayrampaşalı çınarlar için özel çalışma
    30. TİKA’dan Çadlı polislere eğitim
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı