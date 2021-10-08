Oktay: Yeşil ekonomideki yerimizi alıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 5’incisi yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na (YOİKK) başkanlık eden Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, kurul olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi için “doğru tanımlanmış” ve “sonuç odaklı” reformların birer birer hayata geçirildiğini belirtti.



“Türkiye’de yatırımın, istihdamın ve inovasyonun geliştirilmesine katkılar sağlayan YOİKK, içinde bulunduğumuz salgın şartlarında çok daha fazla önem kazanmıştır” diyen Oktay, salgın döneminde küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken Türkiye’nin üretim ve lojistik avantajlarıyla pozitif yönde ayrıştığını aktardı.

‘Türkiye hazır’ mesajı

Oktay, şunları söyledi: “Kurul çalışmalarımız ile yatırımcılarımızın önünden her türlü engeli kaldırarak istihdamın, katma değerin ve ihracatın artmasına, yenilikçi ve girişimci bir yatırım ikliminin yeşermesine yönelik hep birlikte gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız. Yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız.

Çevre dostu adımlar

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çevre dostu adımları cesaretle atmaktayız ve Paris Anlaşması’nın resmi onay sürecini de başlatmış durumdayız. Yeşil ekonomide ve yeşil kalkınma çağındaki yerimizi de alıyoruz. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini hem de yeni dış yatırımların Türkiye’yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz.”