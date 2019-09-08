Oktay Vural'dan çok sert çıkış: Bunların çıkarları olunca...

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Suriye'de oluşturulan 'güvenli bölge' meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay Vural, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Trump Suriye'de Güvenli Bölge'nin 20 mil olması için söz verdi denilmiş. Bu bana Türk askerinin Irak'a 12.5 mil(20 km) girmesi için 23 Mart 2003'te Newsweek'te ABD Dış. Bak. Powell'ın Türk Dış. Bak. Söz verdiğine dair demeci hatırlattı. Ne olmuştu? ABD bir yandan Türkiye'nin güvenlik endişesini anlıyoruz diyor diğer yandan SDG/PYD’yi koruma altına alıyor. Bakalım ne olacak?" dedi.

"Rusya/Suriye bombardımanları devam etti"

Vural, Rusya'ya güvenilmemesi gerektiğini belirterek, "4 Mayıs 2017'de Astana'da Güvenli bölgelerde, Suriye hükümeti ve silahlı muhalif gruplar arasında hava saldırıları da dahil olmak üzere her türlü silah kullanımı durdurulacaktı. Ne oldu? 17 Eylül 2018'de Türkiye-Rusya Soçi'de mutabakata varmıştı. Rusya 15 Ekim 2018'e kadar rejimle silahlı muhalefet arasında 15-20 km. bir bölge kurulacaktı. Ne oldu? Rusya/Suriye bombardımanları devam etti. Bir göç dalgası sınırlarımıza yöneldi" ifadelerini kullandı.

"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ders olsun"

İki ülkenin de çıkarlarına yönelik hareket ettiğini belirten Vural, "Tutulmayan sözler, yerine getirilmeyen mutabakatlar… ABD ve Rusya’nın politik niyetleri, hedefleri farklı... Adeta Suriye'de ABD/Rusya makası... Nalıncı keseri. Bunların çıkarları olunca müttefiklik, dostluk, mutabakat işlemiyor. Ama Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ders olsun!" dedi.