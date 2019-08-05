Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi? Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medyada İYİ Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sezai Erhan Yeni Akit Sosyal medyada eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı. Vural’ın, İYİ Parti’ye geçeceği ve rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in takacağı öne sürülmüştü. Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan ‘İYİ Parti’ye geçecek’ söylentisinin doğru olmadığını söyledi. Oktay Vural, “Öyle bir şey söz konusu değil. Söylentiler, haberler külliyen yalan ve uydurma” dedi. Vural sosyal medya hesaplarında da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, MHP ve Ülkü Ocaklarının resmi sayfalarını takip ediyor.

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