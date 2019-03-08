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Oktay: S-400’leri almayın baskısına boyun eğmeyiz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin almayı planladığı S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 10:34
Oktay: S-400’leri almayın baskısına boyun eğmeyiz!

ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin, çıkarları gereği Rusya’dan S-400 alımına ilişkin kendi kararını verdiğini ve seçimini yaptığını belirterek, “İlk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevaplayan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tehdit diline boyun eğen bir millet değiliz. Burada tehdit diliyle değil, Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. Kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor. S-400 ile alakalı, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye’nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400’den sonra S-500’e gireceğiz. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye’deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400’ün uzaktan yakından bir alakası yok.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:34
  1. Fuat Oktay
  2. Türkiye
  3. S-400 hava savunma sistemi
  4. S-400 füzeleri
  5. S-400

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