  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oktay isim vermeden CHP'yi eleştirdi
Gündem

Oktay isim vermeden CHP'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi." diyerek isim vermeden CHP'yi eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 04:01:00 -
Oktay isim vermeden CHP'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hollywood şaşkın! Kuruluş Osman oyuncusu ‘bambaşka yerdeyiz’ diyerek açıkladı! ‘Giyip sokağa çıkarım’
Medya

Hollywood şaşkın! Kuruluş Osman oyuncusu ‘bambaşka yerdeyiz’ diyerek açıkladı! ‘Giyip sokağa çıkarım’

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, ATV’de rekorlar kıran ‘Kuruluş Osman’ın oyuncusu Bahtiyar Engin, oynadığı Çömlekçi İdris karakteri..
Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi
Gündem

Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 kişi tarafından tehdit edildiğini söy..
‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’
Dünya

‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının ve askeri yapısının geliştiğini belirterek NATO ülkelerinin endişelenmesi gerektiğini belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay