Oktar'ın her yerde aranan 12 müridi yakalandı
Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi 61 sanık hakkında verilen yeniden tutuklama kararının ardından, örgüt üyesi 12 kişi yakalandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bugün Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi 61 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti.
Tutuklama kararının ardından 61 isim, ikametlerinde bulunamamıştı. Yapılan operasyonlarla 12 kişinin yakalandığı öğrenildi.
49 kişinin ise tahliye olurken verdikleri ikamet adresinde bulunamadıkları öğrenildi.
İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan 230 kişilik tim heryerde firari sanıkları arıyor.