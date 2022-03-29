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Gündem Oktar'ın her yerde aranan 12 müridi yakalandı
Gündem

Oktar'ın her yerde aranan 12 müridi yakalandı

Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi 61 sanık hakkında verilen yeniden tutuklama kararının ardından, örgüt üyesi 12 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 09:54:00 -
Oktar'ın her yerde aranan 12 müridi yakalandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bugün Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi 61 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti.

Tutuklama kararının ardından 61 isim, ikametlerinde bulunamamıştı. Yapılan operasyonlarla 12 kişinin yakalandığı öğrenildi.

49 kişinin ise tahliye olurken verdikleri ikamet adresinde bulunamadıkları öğrenildi.

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan 230 kişilik tim heryerde firari sanıkları arıyor.

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