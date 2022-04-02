Oktar’cıları tahliye eden hakimlere inceleme

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkent’te görev yapan yargı muhabirleriyle Hakimevi’nde bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu... Adnan Oktar davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bazı sanıklar hakkındaki tahliye kararının sorulması üzerine Bozdağ, “HSK Birinci Dairesi, İstanbul BÖLGE Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi. Soruşturmanın incelemeden sonraki aşamada” dedi.

HDP’li Güzel'in takibindeyiz

Akit’in “HDP’nin Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasına ilişkin bakanlığın müdahil olup olmayacağına” ilişkin sorusu üzerine Bakan Bozdağ, “Devam eden bir süreç. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili benim görüş ifade etmem doğru değil, Bakanlık olarak da katılma durumu söz konusu değil. Yargılamanın kendi usul ve kuralları çerçevesinde işlemesi doğru olandır” cevabını verdi. Bozdağ, milletvekilliği düşürüldükten sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP’li Semra Güzel ile ilgili de şunları söyledi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkardığı yakalama kararı var. Kolluk bu konuyla ilgili gerekli arama taramayı yaptı. Belirlenen adreslerinde Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de kesin ve resmi bir veri yok. Kolluk ve devletin diğer birimleri bu konuyla ilgili yakın takipte arama ve taramayı sürdürüyor.”

Peker'e kırmızı bülten

Hakkında suç örgütü liderliği soruşturması başlatılan Sedat Peker’in iadesi ile ilgili de kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Bozdağ, “Bizim iade talebimizin BAE’ye ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı” dedi. Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a nakline ilişkin ise, “Uluslararası adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde görüşümüzü bugün göndereceğiz. Yargılamanın, davanın nakli konusunda olumlu görüş bildireceğiz” dedi.

Çocuk icrası bitiyor

Çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılmasını sona erdiren uygulamanın ne zaman başlayacağının sorulması üzerine de Bozdağ, bu konudaki hazırlıkların ve yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: “Şu ana kadar 11 ilde hazırlıklarımızı tamamladık. Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak adliyelerinde çocuk teslimine ilişkin yeni yasanın uygulaması pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Diğer illerle ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor.” Bozdağ, nafakayla ilgili bir soru üzerine ise, “Süresiz nafaka konusunda bir haber de yapıldı ama bizim haberimiz yok. Haberden haberimiz oldu. Yeni dönemde bizim önceliklerimiz arasında nafaka konusu yok” dedi.