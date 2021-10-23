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Sağlık Öksürük problemi olanlara evde doğal çözüm! Anında kesiyor
Sağlık

Öksürük problemi olanlara evde doğal çözüm! Anında kesiyor

Kış mevsimi içerisindeyiz. Öksürük, nezle, grip gibi hastalıklar en çok bu mevsimde görülüyor. Birçok doktor kış mevsiminde bağışıklığı güçlendiren karışımları öneriyor. İşte öksürüğü anında bitiren 3'lü doğal karışım...

Yeniakit Publisher
2021-10-23 11:15:00 - 2021-10-23 11:42:26
Öksürük problemi olanlara evde doğal çözüm! Anında kesiyor

Öksürük, boğaz ağrısı, nezle... Kış aylarında en çok yakalanılan hastalıkların başında geliyor. Peki öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğü anında bitiren 3'lü doğal karışım...

Öksürük bitiren doğal karışım malzemeler

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

1 tutam tarçın

2 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

1 su bardağı sıcak su içerisine tüm malzemeleri katın. İyice karıştıtın. Afiyet olsun.

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