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Kadın - Aile Öksürük nasıl kesilir?
Kadın - Aile

Öksürük nasıl kesilir?

Koronavirüs'ün de dünyayı etkisine aldığı ve ülkemizde de hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, öksürüksüz bir hayat için haberimize sizleri davet ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 19:38:00 -
Öksürük nasıl kesilir?

Koronavirüs'ün de dünyayı etkisine aldığı ve ülkemizde de hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, öksürüksüz bir hayat için haberimize sizleri davet ediyoruz. Birçok hastalık belirtisi olarak öne çıkan öksürük için neler yapılmalı ve nasıl bir sağlık mekanizmasıyla hayatımızı yönlendirmeliyiz.

Öksürük, ciğerlerden gelen hava ile boğaza takılan yabancı cisimlerin dışarı atılmasını sağlayan bir savunma sistemidir. Üst solunum yolları hastalıklarına bağlı olarak daha çok ortaya çıkar. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Oluşum nedenlerine göre de tedavi uygulanmaktadır. Doktor tarafından öksürüğün kaynağına yönelik geliştirilen tedavi programının yanı sıra evde doğal ve bitkisel yollardan da öksürüğün geçirilmesi mümkündür.

Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Sizle için öksürüğe iyi gelen şeyler ve nasıl geçireceğinize dair bilgiler hazırladık. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

-Ayva çayı
-Ekinezya Çayı
-Yaseminli portakal çayı
-Kuşburnu çayı
-Sütlü bal
-Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
-Pekmez
-Pastil
-Günde en az 2 litre su
-Zerdeçal ve zencefil

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