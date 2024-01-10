Öksürük çeşitleri ve nedenleri nelerdir?

Soğuk kış ayları ve grip mevsiminin etkisiyle birlikte, toplumda öksürük vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Çoğu kişi tarafından şikayet edilen öksürüğün; kuru, balgamlı, hırıltılı, boğmaca, krup ve psikojenik olmak üzere 6 tane çeşitleri vardır. Buna göre bu öksürük çeşitlerinin nedenleri nelerdir?

KURU ÖKSÜRÜK

Balgam çıkmaz

Boğazda tahriş olur

Gıcık hissettirir

KURU ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ

Soğuk algınlığı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bademcik iltihabı

Laranjit

Sinüzit

Reflü

Tansiyon düşürücü ilaçlar

Mevsim değişikleri

Alerji

Alerjik astım

BALGAMLI ÖKSÜRÜK

Sık sık tekrarlar

Hırıltı vardır

Balgam çıkarır

Nefesi dışarı vermekte zorluk çeker

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ

Bronşit

Astım

Sinüs iltihabı

Müzmin sinüzit

Kalp hastalıkları

Verem

Zatürre

Fazla sigara kullanımı

HIRILTILI ÖKSÜRÜK

Hırıltıyla birlikte olur

Islık çalma şeklinde akciğerden ses gelir

HIRILTILI ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ

Astım

Bronşiolit hastalıklar

BOĞMACA ÖKSÜRÜK

Boğulma şekilnde olur

Öksürük krizleri yaşanır

Öksürük sırasında kusma olabilir

2-3 ay kadar sürer

Ateş ve burun akıntısı genelde birlikte olur

BOĞMACA ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ

Boğmaca mikrobu

Gribal enfeksiyon

KRUP ÖKSÜRÜĞÜ

Aniden havlama şeklinde görülür

Sesli nefes alma

Nefes almada güçlük

Hastalık 6 ay – 3 yaş arası çocuklarda sık görülür

PSİKOJENİK ÖKSÜRÜK

Tekrarlayan kuru öksürük

Farklı seste olur

NEDENLERİ

Fiziksel nedenlerle açıklanamaz

Genellikle gribal enfeksiyon sonrası devam eder.