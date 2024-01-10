Öksürük çeşitleri ve nedenleri nelerdir?
Özellikle kış aylarında ardan öksürüğün nedenleri ve çeşitleri nelerdir?
Soğuk kış ayları ve grip mevsiminin etkisiyle birlikte, toplumda öksürük vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Çoğu kişi tarafından şikayet edilen öksürüğün; kuru, balgamlı, hırıltılı, boğmaca, krup ve psikojenik olmak üzere 6 tane çeşitleri vardır. Buna göre bu öksürük çeşitlerinin nedenleri nelerdir?
KURU ÖKSÜRÜK
Balgam çıkmaz
Boğazda tahriş olur
Gıcık hissettirir
KURU ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ
Soğuk algınlığı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bademcik iltihabı
Laranjit
Sinüzit
Reflü
Tansiyon düşürücü ilaçlar
Mevsim değişikleri
Alerji
Alerjik astım
BALGAMLI ÖKSÜRÜK
Sık sık tekrarlar
Hırıltı vardır
Balgam çıkarır
Nefesi dışarı vermekte zorluk çeker
BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ
Bronşit
Astım
Sinüs iltihabı
Müzmin sinüzit
Kalp hastalıkları
Verem
Zatürre
Fazla sigara kullanımı
HIRILTILI ÖKSÜRÜK
Hırıltıyla birlikte olur
Islık çalma şeklinde akciğerden ses gelir
HIRILTILI ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ
Astım
Bronşiolit hastalıklar
BOĞMACA ÖKSÜRÜK
Boğulma şekilnde olur
Öksürük krizleri yaşanır
Öksürük sırasında kusma olabilir
2-3 ay kadar sürer
Ateş ve burun akıntısı genelde birlikte olur
BOĞMACA ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ
Boğmaca mikrobu
Gribal enfeksiyon
KRUP ÖKSÜRÜĞÜ
Aniden havlama şeklinde görülür
Sesli nefes alma
Nefes almada güçlük
Hastalık 6 ay – 3 yaş arası çocuklarda sık görülür
PSİKOJENİK ÖKSÜRÜK
Tekrarlayan kuru öksürük
Farklı seste olur
NEDENLERİ
Fiziksel nedenlerle açıklanamaz
Genellikle gribal enfeksiyon sonrası devam eder.