Öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Uzmanlar, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin içine zeytinyağı koyup tüketildiğinde faydalarının arttığını söylüyor. Pekmezin içine zeytinyağı koyup tüketmek kronik faranjit hastalığına çare oluyor. Bu karışım sayesinde özellikle çocuklarda kış aylarında görülen öksürüğün bıçak gibi kesildiğini görünce çok şaşıracaksınız. Kuru ve balgamlı öksürüğe karşı zeytinyağlı pekmezin şifa olduğu biliniyor.

Pekmez ve zeytinyağı karışımı

Sağlığa olan yararları ve lezzetleri ile mutfakların vazgeçilmezi olan pekmezle zeytinyağı ikilisinin karıştırıp içince öksürüğe veda edeceksiniz.

Pekmez ve zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanıyor?

Sızma zeytinyağı ve pekmezi eşit oranlarda bir tencereye koyarak karıştırın. Kaç gün kullanmayı düşünüyorsanız ona göre ayarlayın.

Sonra ocakta hafifçe ısıtın, boğazınızı yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Birkaç yemek kaşığı gece yatarken için, Üzerine hiçbir şey yiyip içmeyin. Sonra uyanabilirseniz bir de gece uyanıp içilmesi tavsiye ediliyor. Öksürükte birkaç gün içmeniz yeterli oluyor. Fakat kronik faranjitte iki hafta kadar devam ederseniz faranjitle vedalaşabilirsiniz.