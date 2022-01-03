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Kadın - Aile Öksüren çocuğa ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Öksüren çocuğa ne iyi gelir?

Öksürük, hava yollarında var olan mukus, mikroorganizma ve diğer yabancı maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan bir reflekstir. reflekstir.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:01:00 - 2022-01-03 21:51:24
Öksüren çocuğa ne iyi gelir?

Çocuklarda öksürük, ebeveynlerin en sık karşılaştığı problemlerden biridir. Her ne kadar öksürük vücudun yabancı madde ve mikroplardan kendini korumak için geliştirdiği bir refleks olsa da çocukların sık sık öksürüğe yakalanması ebeveynleri endişelendirir. Öksürük pek çok farklı duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

Akut Öksürüğe neden olabilen durumlar

  • Grip
  • Akut Sinüzit
  • Soğuk Algınlığı
  • Farenjit
  • Bahar Alerjisi
  • Bronşit
  • Zatürre
  • Boğmaca
  • Tahriş edici madde solumak

Öksürüğe ne iyi gelir evde 

  • Su içirin.
  • Bal ya da ılık ballı su içirin.
  • Yastıkların konumunu düzeltin.
  • Ortamdaki hava kuru ise nemlendirin.
  • Burun tıkanıklığı varsa açın.
  • Yataktaki alerjiye dikkat edin. 
  • Odadaki toz gibi alerji yapacak etkenlerden uzak tutun.
  • Tavuk suyu çorbası
  • Bal limon karışımı
  • Kuşburnu.
  • Ceviz ve badem.
  • Özellikle ılık yiyecekler tercih ederek boğazdaki yumuşamayı sağlayarak öksürüğün oluşumunu engelleyebilmeniz mümkün.

Çoçuklarda kuru öksürük ne iyi gelir?

Öksürüğün en iyi ilacı bol sıvı alımıdır. Boğazın nemli kalması öksürük ataklarını bir nebzeye kadar azaltır. Öksüren çocuğun özellikle kendine ait, kolay ulaşabileceği yerde bir şişe suyunun bulunması ve su içmesinin sık sık hatırlatılması gerekebilir. Geceleri de yatağının başucuna su şişesini koymayı unutmayın.

 

 

 

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