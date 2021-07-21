Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içen adamın feci ölümü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir bakımevinde yaşayan bir adam, oksijen tüpüne bağlı olduğu sırada sigara içmek isteyince, tüp bir anda alev aldı. Alevlerin etkisiyle vücudunda derin yanıklar oluşan kişi, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 56 yaşındaki Alptekin Tekinalp, odasında sigarasını yakmak için çakmağını yaktı. Bu sırada çalışır vaziyette olan oksijen tüpü alev aldı. Yüzünden ve vücudunda yanıklar oluşan Tekinalp, ağır şekilde yaralandı.

Merkez çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekinalp, özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Tekinalp, yoğun bakım ünitesine alındı. Tekinalp, yaklaşık 20 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Tekinalp'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekinalp'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.