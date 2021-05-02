  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konya'da bir lokantada patlama
Tokat, 7 kez sallandı
Bakan güzel haberi verdi
Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin
Dünya Oksijen tüpü diye sattılar, bakın ne çıktı! Ülkeyi sarsan olay
Dünya

Oksijen tüpü diye sattılar, bakın ne çıktı! Ülkeyi sarsan olay

Koronavirüs salgınının kontrolden çıktığı ve sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da ortaya çıkan bir dolandırıcılık olayı ülkenin geldiği durumu ortaya çıkardı. Yeni Delhi'de 2 kişi oksijen tüpü almak isteyenlere yangın söndürme tüpü sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:56:00 -
Oksijen tüpü diye sattılar, bakın ne çıktı! Ülkeyi sarsan olay

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşayan Ayush Kumar ve Ashutosh Chauhan, yakınlarına oksijen tüpü almak isteyen kişilere yangın söndürücü sattığı gerekçesiyle 29 Nisan'da tutuklandı. Bunların her birinin 10 bin rupiye (yaklaşık 1100 TL) satıldığı kaydedildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Polis, Geeta Arora adlı bir kişinin şikayetiyle durumdan haberdar oldu. Yetkililer, Arora'nın nefes almakta güçlük çeken Kovid-19'dan mustarip yakınını hastaneye yatırmak isteyip yer bulamadığını ve bunun ardından oksijen tüpü almak için ikiliyle 26 Nisan'da temasa geçtiğini bildirdi.

Arora ifadesinde hem aldığı ekipmanın yangın söndürücü olduğunu fark ettikten hem de yakını hayatını kaybettikten sonra ikiliyle parasını geri almak için temasa geçtiğini ancak kendisini oyaladıklarını söyledi.

Arora bunun ardından polise başvurdu.

Şahıslar yakalandı

Polisler yapılan soruşturma neticesinde 22 yaşındaki Kumar'la 19 yaşındaki Chauhan'ı yakalarken, Dwarka polisinden Santosh Kumar Meena şöyle konuştu:

"Sanıkları yaptığımız baskınla yakaladık. Bulduğumuz 5 yangın söndürücüye el koyduk. Yaptığımız sorguda krizden sonra oksijen tüpü bahanesiyle yangın söndürücü satarak insanları dolandırmaya karar verdiklerini söylediler."

Hindustan Times, yangın söndürücü aldıktan sonra akrabası ölen bir kişinin daha şikayette bulunduğunu yazdı. Polisler, ölümün dolandırmayla ilgili olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi
Siyaset

Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyaseti beceremeyen ve FETÖ kuyruğundan ayrılamayan CHP’li Eren Erdem, hobi edinmeye çalışan emekliler gibi yeni uğraşların peşine düştü. K..
Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık
Gündem

Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık

Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiaları, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni tarafından bizzat yalanlanmıştı.
'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!
Siyaset

'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunmak isterken re..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay