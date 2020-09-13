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Aktüel Oksijen kaynağı deniz çayırları koruma altına alınacak
Aktüel

Oksijen kaynağı deniz çayırları koruma altına alınacak

Istranca Ekolojik Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Jeoloji Mühendisi Onur Soner Güneş: - "Elektromanyetik sonar yöntemiyle deniz tabanını tarayacağız. Bu taramada bitkilerin konumlarını elde edeceğiz. GPRS konumlarının olduğu haritalar üreteceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:30:04 -
Oksijen kaynağı deniz çayırları koruma altına alınacak

KIRKLARELİ (AA) - Istranca Ekolojik Yaşam Derneği ile Europe And We Derneğince yürütülen "Ortak Değer Karadeniz, Dünya Nefes Alsın" projesi kapsamında, Kırklareli ve Bulgaristan'daki deniz çayırlarının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Istranca Ekolojik Yaşam Derneğince, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Longoz Ormanları Ziyaretçi Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Derneğin başkan yardımcısı ve Proje Koordinatörü Jeoloji Mühendisi Onur Soner Güneş, burada yaptığı konuşmada, deniz çayırlarının hem insanlar hem de deniz canlıları için önemli bir bitki türü olduğunu söyledi.

Güneş, bazı Avrupa ülkelerinde deniz çayırlarının koruma altında olduğunu ifade etti.

Proje ile İğneada ve Pomorie sahillerinde deniz çayırlarının tespiti ve korunmasını hedeflediklerini vurgulayan Güneş, "Bu çayırlar balık popülasyonunun yumurtlama, üreme alanı ancak son yıllarda ülkemizdeki balıkçılıkta özellikle trol avcılığında yanlış yapılan avlar, sonrasında çıpa atımı ve sintine boşaltımı dolayısıyla türleri tehlike altında. Deniz çayırları soluduğumuz oksijenin büyük bölümünü üretiyor. Değerli bir oksijen kaynağı." dedi.

İğneada ve Pomorie sahillerinde koordinat belirleme ve haritalandırma çalışması yapacaklarını anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Deniz çayırlarının yerini ve sınırlarını belirleyip yerel halk üzerinde balıkçılar, liman başkanlığı, sahil güvenlik üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Eğer biz bu projenin amaçlarına ulaşabilirsek daha sürdürülebilir bir balıkçılık sağlanabilecek. Bu sayede balık çeşitlerinin de artacağını göreceğiz. Avrupa Birliği aslında bu türü koruma altına almış durumda. Biz biraz da bundan yola çıkarak Karadeniz'de ilk defa böyle bir çalışma yapıyoruz. Elektromanyetik sonar yöntemiyle deniz tabanını tarayacağız. Bu taramada bitkilerin konumlarını elde edeceğiz. GPRS konumlarının olduğu haritalar üreteceğiz."

Güneş, Türkiye'de Akdeniz ve Ege'de daha önce deniz çayırlarından numune alınıp tür tespiti çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Derneğin başkanı Üzeyir Onur Koçtürk de proje sayesinde deniz çayırları ile ilgili veri tabanı oluşturulacağını belirterek "Sürdürülebilir yaşama katkı için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bu tür projeler ile bu coğrafyaya olan borcumuzu ödemek istedik. Projenin hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İğneada açıklarında sonar ile arama yapacak Jeofizik Mühendisi Murat Özturan ise çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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