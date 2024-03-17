Oksijen bombası! Bu bitki ile evinize taze hava sağlayın: Tek yöntemle güçlü etki! İlk kez duyanlar, benzeri yok

Bitkilerin çoğu inanılmaz etkili hava temizleyicileridir ve onları evde bulundurmak gerçekten iyi bir fikirdir.

NASA uzmanları, en etkili bitki hava temizleyicilerini belirttiler ve toksinleri ve küfü havadan arındırdıklarını doğruladılar. Yatak odası ve banyoda böyle bir bitki bulundurmayı önerdiler.

Aloe Vera!

*İnanılmaz etkili hava temizleyicileri oldukları için en güçlü oksijen bombaları olarak kabul edilir.

*Karbondioksit, formaldehit ve karbon monoksiti emerek havayı arındırır. Olası sağlık riskleri hakkında sizi uyarmak için evde yüksek kimyasal seviyelerdeki kahverengi noktaları da geliştirir.

Çalışmalar, bir Aloe Vera bitkisinin 9 hava arıtma tesisi ile aynı kapasiteye sahip olduğunu göstermiştir!

*Üstelik bunlar, evde bulundurmanız gereken en güçlü hava temizleme tesislerinden bazıları:

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*200 metrekarelik bir alanı temizleyebilir ve stiren, karbon monoksit, toksinler, benzin ve formaldehiti ortadan kaldırabilir. Bu bitkiyi, gece boyunca oksijen saldığı için yatak odasında tutun. Sadece biraz güneş ışığına ihtiyacı var.



