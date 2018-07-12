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Ökse otunun faydaları nelerdir?

Ökse otunun sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte ökse otunun faydaları...

12 Temmuz 2018 Perşembe 20:59
Ökse otunun faydaları nelerdir?

Ökse otunun milyonlarca insanı etkileyen hipertansiyon üzerinde ölçülebilir bir etkisi vardır. Tansiyon düşürücü olarak, ökse otu kardiyovasküler sistem üzerindeki yükü kaldırmakta ve stresi azaltmaktadır. Ökseotu ekstraktının hipertansiyonu azaltması felç, kalp krizi ve koroner kalp hastalığını önlemeye yardımcı olmasını da sağlamaktadır.

Ökse otu yüzlerce yıldır yatıştırıcı özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır. Uykusuzluk ve huzursuzluk probleminden şikâyetçiyseniz, özellikle ökse otuyla hazırlanan çaylar bu duruma çözüm olabilmektedir. Ökse otunda bulunan kimyasal bileşenler sinir sisteminde yatıştırıcı bir etki göstererek dinlendirici bir uyku çekilmesine yardımcı olmaktadır. Böylece, uyku döngüsünün düzenlenmesinde size yardım eder.

Kanserli hastalarda ökse otunun etkilerini keşfetmek amaçlayan çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Ökse otunun bazı kemoterapi sonrası hastalarının durumunu hafifletmek için yardımcı olduğu görülmüştür. Bu durum, ökse otunun kanser karşıtı aktiviteye sahip olmasıyla bağlantılıdır. Ayrıca, ökse otunun kanser hücrelerinin ölümüne neden olduğu da gözlemlenmiştir.

Ökse otu kandaki şeker seviyelerini düşürerek diyabetik durumumun iyileştirilmesine etki ettiğine inanılmaktadır. Bunun yanı sıra, insülin üretimini yönetmeye yardımcı olmaktadır.

Ökse otu genellikle uykusuzluk, anksiyete, stres ve depresyondan muzdarip olanlar için mükemmel bir çözüm olabilmektedir. Bunun nedeni, sinir sistemini rahatlatarak stres hormonlarını azaltmaktır. Böylece, stresle mücadele etme yeteneği kazanmaktadır.

Ökse otunun bağışıklık sistemi üzerinde büyük etkilere sahip. Ökse otunun kanser tedavisinde etkili olmasının nedenlerinden biri de bağışıklık sistemini güçlendirip vücudun hastalıklara karşı koyabilmesini sağlamasıdır.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 20:59
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