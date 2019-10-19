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Okkalı kahve ne demek? Okkalı ne demek?

Dilimize yerleşen birçok kelimenin gerçek anlamını tam olarak bilmeden kullanıp duruyoruz. Bunlardan biri de "Okka" ya da "Okkalı kahve" sözleri... Peki, okkalı kahve ne demek?

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:59
Okkalı kahve ne demek? Okkalı ne demek?

Dilimize yerleşen birçok kelimenin gerçek anlamını tam olarak bilmeden kullanıp duruyoruz. Bunlardan biri de "Okka" ya da "Okkalı kahve" sözleri... Peki, okkalı kahve ne demek?

Türkçe gerçekten son derece zengin bir dil. Bunda tarihimizin, atalarımızın yaşadığı geniş coğrafyanın etkisi çok büyük. Her ne kadar yeni nesil yabancı kelimelerin ağırlıkta olduğu bir dil kullansa da…

Dilimize yerleşen, büyüklerimizden öğrendiğimiz birçok kelimeli, deyimi kullanmayı sürdürenlerin de sayısı bir hayli fazla. Kahve içerken ‘okkalı olsun’ ifadesini işitmiş olmanız son derece doğal. Kimi zaman sohbetlerde kimi zaman dizilerden kullanılan “Okkalı kahve” sözünün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Okkalı kahve ne demek?

Okka ülkemizde kullanılan eski ağırlık birimlerinden biridir. Okkalı kahve ise büyük fincanda ikram edilen bol kahve için kullanılır.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:59
  1. Okkalı kahve ne demek?
  2. Okkalı ne demek?
  3. Türk Dil Kurumu
  4. deyim

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