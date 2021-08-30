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Okçulukta iki madalya birden!

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçumuz Bahattin Hekimoğlu, İranlı rakibi Mohammadreza Zandi'yi 139 - 134 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu! Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2021-08-30 16:59:00 -
Okçulukta iki madalya birden!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.

Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.

Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya elde etti.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky ile karşılaştı.

Son sete 116-114 geride giren Nihat, final atışlarının ilkinde 124-123 öne geçti. Nihat, sonraki iki atışında 9 ve 10 puanlık isabet bulan Çek sporcuya, 8 ve 9 puanla karşılık verince altın madalyayı kıl payı kaçırarak maçı 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Çek sporcu David Drahoninsky, 142 puanlık atışıyla kendine ait paralimpik oyunlar rekorunu da egale etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.

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