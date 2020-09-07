Okçulukta federasyon kupası 12 Eylül'de yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek Açık Hava Federasyon Kupası, 12 Eylül Cumartesi günü Antalya'da yapılacak.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak yarışmanın çevrim içi kayıt işlemleri tamamlandı.

Yarışma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi sağlık ve güvenlik önlemleri alınacak.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda tüm sağlık tedbirlerini alacaklarını belirterek, "Geleneksel organizasyonumuzu bu sene de pandemi önlemleriyle yapmış olacağız. Kupada olimpik ve makaralı yaylarda kadın ve erkeklerde toplam 96 sporcu mücadele edecek. Kısıtlı da olsa okçuluk faaliyetlerimizi, tedbirlerimizi alarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.