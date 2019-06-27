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Okçuluk İl Birinciliği tamamlandı

25-26 Haziran 2019 tarihlerinde Kayseri’de yapılan Okçuluk İl müsabakaları tamamlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:37
Okçuluk İl Birinciliği tamamlandı

25-26 Haziran 2019 tarihlerinde Kayseri’de yapılan Okçuluk İl müsabakaları tamamlandı.


Atatürk Yan Açık Sahasında yapılan Okçuluk İl Birinciliğinde bir birinden çekişmeleri ve zorlu müsabakalara sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Spor A.Ş tarafından yapılan İl Birinciliğinde erkeklerde ve kızlarda dereceye girenler belli oldu. Okçuluk İl müsabakaları sonucunda Klasik ve Makaralı Yay kategorilerinde müsabakaya katılan sporculardan klasik yayda Kadet Olimpik Erkekler kategorisinde Kamil Türkmen birinci olurken, Mevlüt Mert Atay ise üçüncü oldu.


Kadet Olimpik Kızlarda ise İrem Ocakçı üçüncü,Makaralı Yay Genç Erkekler kategorisinde Egemen Uslu birinci, Mert Kaya üçüncü, Kadet Erkekler kategorisinde Mustafa Dinçel birinci, Nuh İlhan ikinci Berzah Bilginer üçüncü oldu. Makaralı Yay Genç Kızlar kategorisinde Tuğçe Erciyes birinci olarak müsabakaları tamamladılar.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:37
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