  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız'dan, Bilecik Valisi Şentürk'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:00:39 -
Okçular Vakfı Başkanı Yıldız'dan, Bilecik Valisi Şentürk'e ziyaret

BİLECİK (AA) - Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Okçular Başkanı Yıldız ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik'in kuruluşun ve kurtuluşun kenti olduğunu ifade etti.

Yıldız da Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl kutlamaları basın toplantısı programına katılmak üzere Bilecik'i ziyaret ettiklerini dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da yer aldığı ziyarette, Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, Vali Şentürk'e Türk bayrağı rozeti ile çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Şentürk de Yıldız'a fincan takımı hediye etti.

Daha sonra Şentürk, Turan ve Yıldız, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?
Gündem

Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?

"İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmeli?" sorusuna cevap veren Sosyolog Yazar Adnan Kalkan, İstanbul Sözleşmesi'nin verdiği tahribata dikk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı