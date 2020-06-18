Okçular atış yaptı, antrenörler on-line izledi

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Okçuluk Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini evde yakın mesafe teknik antrenman yaparak geçirdi.

Pandemi nedeniyle spor etkinliklerine ara verilen dönemde milli okçular hedef karşısında kaldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF), olimpik kadroda yer alan sporcuların evine hedef ve ihtiyaç duyulan teknik malzemeleri göndererek antrenman yapmalarını sağladı. Federasyon yönetimi ve teknik kadro ise sporcuları çevrim içi (on-line) izledi.

TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların performans ve motivasyonunu yukarıda tutabilmek için süreci doğru yönettiklerini söyledi.

Sporda verilen aranın, sporcunun teknik ve kondisyonunu olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ülkemizde de birçok tedbirler hayata geçirildi. Özellikle sportif etkinliklerin hepsine ara verildi. Olimpik kadrodaki 12 sporcuyu eve gönderirken teknik kadroyla birlikte hepsine günlük antrenman programı verdik. Hepsinin evine hedef ve ihtiyaç duyabilecekleri teknik malzemeyi gönderdik. Beş antrenörümüz sporcuları on-line gerçek zamanlı takip etti. Atışlarını izleyerek neler yapmaları gerektiğini anlattı. Milli takım kadrosundaki 12 sporcumuzu salgın döneminde de sporun içinde tuttuk. Çünkü olimpiyatlar ertelenmiş olabilir ama biz sporcularımızı hazır tutmak zorundaydık."





- Ergin: "Olumlu sonuçlarını göreceğiz"





Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise sporcuların arayı kayıpsız geçtiğini anlattı.

Süreci doğru yönettiklerini dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Sporcularımız günlük normal antrenman programını evde uyguladı. Gerçek hedefe, yaylarıyla atış yaptı. Yakın mesafe teknik antrenman bizim normal dönemde de çalışmamızın bir parçası. Sporcularımız program dahilinde pandemi dönemini yine antrenman yaparak geçirdi. Süreci maksimum seviyede verimli geçirmeye gayret gösterdik. Uluslararası organizasyonlar başladığında bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz."