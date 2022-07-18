Okay Yokuşlu yeni takımı? Okay Yokuşlu kaç yaşında kariyeri:
Okay Yokuşlu hangi takımla anlaştı? Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun hangi takımla anlaştığı araştırılmaya başlandı. Peki, Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu kaç yaşında?
Kısa bir süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Okay Yokuşku, İngiltere Championship (2. lig) ekibi West Bromwich Albion ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Milli takımı formasıyla 39 maça çıkan Okay, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında West Bromwich, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da Getafe'de kiralık olarak oynadı.
Okay Yokuşlu kaç yaşında kariyeri:
Okay Yokuşlu 9 Mart 1994'te İzmir'de dünyaya geldi. Altyapı kariyerine Kırşıyaka'da başlayan Okay Yokuşlu, 2010'da Altay ile profesyonel kariyerine başladı.
Okay Yokuşlu 2011-2015 yılları arasında Kayserispor'da forma giydi. 2015'te Trabzonspor'a imza atan Okay Yokuşlu bordo-mavili forma ile 106 maça çıktı ve 10 gol attı.
2018'de Celta Vigo'ya imza atan Okay Yokuşlu, İspanyol ekibiyle 81 maçta 2 gol kaydetti.