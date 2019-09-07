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Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İstanbul Okan Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Bursa Teknik Üniversitesi, toplam 15 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Okan Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İstanbul Okan Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Bursa Teknik Üniversitesi, toplam 15 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Okan Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda 5 öğretim üyesinin alınacağı duyuruldu. Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde inşaat mühendisliği alanında doçent olmak, rehberlik ve psikoloji danışmanlık alanında veya eğitim psikolojisi alanında doktora yapmış, mimarlık veya peyzaj mimarlığı alanında doktora yapmış, Tıp Fakültesi mezunu olmak, anestezi alanında tıpta uzmanlık yapmış olma şartı aranmakta. İşte Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları:

Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

Okan Üniversitesinin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Okan Üniversitesi doçent, doktor öğretim üyesi alımı kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.

İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi : 07.09.2019 – 21.09.2019.

 

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman
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  5. Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

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