Okan Hocam hakemleri bırak, oyuna bak!
Galatasaray, BAY sonrası çıktığı Kayserispor deplasmanında 2-1 kaybettikten sonra Okan Buruk’un maç sonu açıklamalarında oyundan çok hakeme veryansında bulunması beni hakikaten çok şaşırttı..
Galatasaray, BAY sonrası çıktığı Kayserispor deplasmanında 2-1 kaybettikten sonra Okan Buruk’un maç sonu açıklamalarında oyundan çok hakeme veryansında bulunması beni hakikaten çok şaşırttı..
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