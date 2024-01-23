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Spor Okan Buruk'un tek rakibi Pep Guardiola
Spor

Okan Buruk'un tek rakibi Pep Guardiola

Yeniakit Publisher
2024-01-23 12:30:00 -
Okan Buruk'un tek rakibi Pep Guardiola

Bu sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Pep Guardiola'nın Barcelona ve Manchester City kariyerlerini geride bıraktı.

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takıma katıldığı geçtiğimiz sezondan bu yana 73 maçta görev yaptı. Cimbom bu maçların 54'ünü kazanırken, 10 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüpte en az 20 maça çıkan çalıştırıcılar arasında en başarılı teknik direktör oldu.

Okan hoca, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bir takımın başında en çok puan ortalaması yakalayan teknik adamlar arasında...

PEP GUARDIOLA'YI GERİDE BIRAKTI

Okan hoca, dünyanın 1 numaralı teknik adamları arasında gösterilen Pep Guardiola'nın Barcelona ve Manchester City kariyerlerini geride bıraktı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2.47 puan ortalaması yakaladı.
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Guardiola, Bayern Münih'te 2.52, Barcelona'da 2.45 ve Manchester City'de 2.34 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 5'te 2. sırada kendisine yer bulurken, Antonio Conte de İnter'deki 2.40'lık performansıyla 4. basamakta yer aldı.

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