Okan Buruk'un işi çok zor! Derbide yıldız isim oynayamayacak

Aslan’ın hocası Okan Buruk, Milli arada takımına verdiği 4 günlük iznin acısını çıkarıyor! Sarı-Kırmızılı ekip, perşembe akşamı top başı yaparken, dün itibarıyla tempo en üst seviyeye yükseldi. Milli takımlara giden oyuncuların yokluğunda, düzenli forma giyemeyen isimleri de as oyuncularla aynı kondisyon seviyesine getirmek isteyen Buruk, günde çift idmanlı bir çalışma programı hazırladı. Dünü de iki antrenmanla geçiren Galatasaray’da, temponun birkaç gün daha bu şekilde süreceği belirtildi.

MUSLERA'NIN DURUMU İYİ

Antrenmanda takım arkadaşıyla çarpıştığı ve idmanı yarım bırakarak tedavi altına alındığı ileri sürülen Fernando Muslera hakkındaki iddianın doğru olmadığı bildirildi. Manchester United maçında yenen golde Abdülkerim ile çarpışan ve Antalyaspor mücadelesine iğneyle çıkan Nando’nun şu sıralarda eldivensiz idman yaptığı ve tedbir amaçlı olarak zorlanmadığı bilgisi verildi. Muslera’nın Milli ara sonrasındaki Beşiktaş derbisinde oynamasında da bir sakınca olmadığı vurgulandı.

HAKIM ZIYECH DERBİDE YOK

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Galatasaray cephesinden, Hakim Ziyech’in Fas Milli Takımı’ndaki tetkiklerde uyluk yırtığı tespit edildiği yönündeki haberlere yalanlama geldi. Haberde bir tercüme hatası yaşandığı, Ziyech’in alt adalesinde bir sıkıntı olduğu, ancak Fas’ta herhangi bir tetkik yapılmadığı belirtildi. Ziyech’in, Fas’ın hocası tarafından oynatılmak için değil, kritik eleme maçı öncesi takıma liderlik yapması amacıyla kampa çağrıldığı vurgulandı.

Tedavi süreci Galatasaray’ın doktorları tarafından planlanan 30 yaşındaki futbolcunun ise bir süre daha takımdan ayrı kalacağı ve ara sonrasındaki Beşiktaş ile Bayern Münih maçlarında forma giyemeyeceği kaydedildi.