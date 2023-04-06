Okan Buruk'un eşi iyice abarttı! Bu algıyla sezon bitecek mi?
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Nihan Buruk, "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Nihan Buruk, "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'da son dönemde MHK Başkanı Lale Orta'ya yönelik eleştiriler artarken bir tepki de Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi.
Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, Nihan Buruk'un bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
İşte o paylaşım:
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