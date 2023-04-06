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Spor Okan Buruk'un eşi iyice abarttı! Bu algıyla sezon bitecek mi?
Spor

Okan Buruk'un eşi iyice abarttı! Bu algıyla sezon bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-04-06 12:15:00 -
Okan Buruk'un eşi iyice abarttı! Bu algıyla sezon bitecek mi?

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Nihan Buruk, "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Nihan Buruk, "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'da son dönemde MHK Başkanı Lale Orta'ya yönelik eleştiriler artarken bir tepki de Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi.

Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, Nihan Buruk'un bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3
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Yorumlar

kibarcik

ehh elınınhamuruya erkek ısıne karısırsa bu olur gercı hamur ısınıde bılırmı mulhak otur evınde mıkserlık yaopma veselam

Husnu uzulmez

Neyazikki futboluda kirletmeyi beceriyoruz onunegelen hakemlerde hakemler kendilerine kabahat bulan yok. 
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