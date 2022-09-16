Okan Buruk'tan sürpriz Icardi açıklaması!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Geçen hafta genel olarak iyi bir maç geçirdik. Bu sebeple aynı kadroyla devam etmek istedik. Yedek kulübemiz de çok güçlü. 21 kişilik kadroyu yaparken de zorlandık. Antrenmanlarda maç yaparken bile zorlanıyoruz. Ancak mutluyuz, elimizde iyi bir kadro var. Icardi'yi bugün kullanmayı düşünüyoruz." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Geçen hafta genel olarak iyi bir maç geçirdik. Bu sebeple aynı kadroyla devam etmek istedik. Yedek kulübemiz de çok güçlü. 21 kişilik kadroyu yaparken de zorlandık.

Antrenmanlarda maç yaparken bile zorlanıyoruz. Ancak mutluyuz, elimizde iyi bir kadro var. Icardi'yi bugün kullanmayı düşünüyoruz..