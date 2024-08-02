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Spor Okan Buruk’tan olay gönderme! Fenerbahçeliler çıldıracak…
Spor

Okan Buruk’tan olay gönderme! Fenerbahçeliler çıldıracak…

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:16:00 - 2024-08-02 16:16:24
Okan Buruk’tan olay gönderme! Fenerbahçeliler çıldıracak…

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları sayarak 5 yıldızlı ve en Türkiye’de çok kupaya sahip kulüp olduğunu iddia ederken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Fenerbahçelileri kızdıracak bir açıklama geldi.

Galatasaray ve Beşiktaş yarın oynanacak süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Fenerbahçe’ye kupa göndermesi gündem olurken ‘En çok kupa kazanan iki takım’ ifadesi Fenerbahçelileri bir hayli kızdıracak.

“En çok kupa kazanan iki takım mücadele edecek”
“En çok kupa kazanan iki takım mücadele edecek” diyerek Fenerbahçe’ye göndermede bulunan Buruk, “Çok anlamlı ve değerli bir kupa. Sezon başı derbi, ayrı bir heyecan. Herkes futbolu ve bu tür maçları özledi. Maçın kalitesini geçmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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