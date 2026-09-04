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Spor Okan Buruk'tan Leao sürprizi! İlk 11'de olacak mı?
Spor

Okan Buruk'tan Leao sürprizi! İlk 11'de olacak mı?

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Okan Buruk'tan Leao sürprizi! İlk 11'de olacak mı?

Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde Galatasaray 7 puanla lider durumda bulunuyor. Başakşehir ise 4 puanla 9. sırada.

 

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY İLK 11'LER! BURUK'TAN LEAO SÜRPRİZİ

Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörünün de ilk 11'lerini belirledikleri öğrenildi.
Maça takımların şu 11'lerle çıkmaları bekleniyor:
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Olsen, Fayzullaev, Shomurodov, Umut Bozok.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni transfer Rafael Leao'yu maç kadrosuna alacağı, ikinci yarıda da oyuna alabileceği belirtildi.

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