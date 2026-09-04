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Brent petrol için yeni tahmin!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Brent petrol için yeni tahmin!

Citigroup, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin uzamasının yarattığı belirsizlik nedeniyle 2024'ün üçüncü çeyreği için Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 80 dolara yükseltti.

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Foto - Brent petrol için yeni tahmin!

Citigroup, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi ve müzakerelerin beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle Brent petrolünün fiyat beklentisini yukarı gözden geçirdi. Banka, üçüncü çeyrek için önceden 75 dolar olarak belirlenen tahmini 80 dolara çıkardı.

#2
Foto - Brent petrol için yeni tahmin!

Kurumun uzun vadeli projeksiyonlarında ise değişiklik yapılmadı. 2026 yılının dördüncü çeyreği için 70 dolar, 2027 yılının tamamı için ise 65 dolar seviyesindeki tahminler korunuyor.

#3
Foto - Brent petrol için yeni tahmin!

Petrol fiyatlarındaki bu yüksekliğin ardındaki temel etkenler, ABD federal hükümetinin son açıkladığı istihdam verileri ve beş aydır süren çatışmaları sonlandırmaya yönelik diplomatik süreçteki belirsizlikler olarak gösteriliyor.

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Foto - Brent petrol için yeni tahmin!

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