Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, hisseli tapu ve ortak mülk satış süreçlerini kökten değiştirecek çok kritik ve emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ortaklığın giderilmesi davalarında tüm mirasçıların ve paydaşların mutlaka eksiksiz şekilde davaya dahil edilmesi gerektiğine hükmedilirken, taşınmaz üzerindeki ev veya yapıların değerinin de ayrı ayrı hesaplanarak paylaştırılması şart koşuldu. Uzmanlar, tapu sahiplerinin hak kaybı yaşamaması için bu yeni hukuki detaylara harfiyen dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.