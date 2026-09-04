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Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

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Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, hisseli tapu ve ortak mülk satış süreçlerini kökten değiştirecek çok kritik ve emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ortaklığın giderilmesi davalarında tüm mirasçıların ve paydaşların mutlaka eksiksiz şekilde davaya dahil edilmesi gerektiğine hükmedilirken, taşınmaz üzerindeki ev veya yapıların değerinin de ayrı ayrı hesaplanarak paylaştırılması şart koşuldu. Uzmanlar, tapu sahiplerinin hak kaybı yaşamaması için bu yeni hukuki detaylara harfiyen dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

#1
Foto - Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak taşınmazın satış yoluyla paylaşılması davalarında tüm paydaşların ve gerekli durumlarda mirasçıların davaya dahil edilmesi gerektiğine hükmetti. Daire, taşınmaz üzerinde bulunan ev gibi yapıların değerinin de ayrıca hesaplanarak satış gelirinin buna göre paylaştırılması gerektiğini belirtti.

#2
Foto - Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Darende Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada İsmet Ateş, bazı hissedarların bilgisi ve rızasıyla taşınmaz üzerine yayla evi yaptığını belirterek ortaklığın giderilmesini talep etti. Mahkeme, taşınmazın açık artırmayla satılmasına ve satıştan elde edilecek paranın paydaşlara dağıtılmasına karar verdi. Taşınmaz üzerindeki ev için ise belirlenen 51 bin 920 liranın Ateş’e ödenmesine hükmetti.

#3
Foto - Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Ancak davalılardan Oya Kılıç’ın mirasçıları davaya dahil edilmedi. Ayrıca taşınmazda yerinde keşif yapılmadı ve yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmadı. Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, mahkemenin kararında eksiklikler bulunduğuna karar verdi.

#4
Foto - Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Yargıtay, ortaklığın giderilmesi davalarında tüm paydaşların davada yer almasının zorunlu olduğunu belirtti. Paydaşlardan birinin vefat etmesi halinde mirasçılarının da davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Yargıtay ayrıca taşınmaz üzerinde bulunan ev, ağaç veya benzeri yapıların taşınmazla birlikte satılabileceğini, ancak bunların değerinin ayrıca belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Buna göre taşınmazın ve üzerindeki yapının değeri ayrı ayrı hesaplanacak. Daha sonra toplam değer içindeki payları belirlenecek ve satıştan elde edilen para bu oranlara göre dağıtılacak.

#7
Foto - Hisseli tapu sahipleri ve mirasçılar aman dikkat! Karar çıktı: Satışta oyunun kuralı değişti

Yapının değerine karşılık gelen bölüm, yapının sahibi olan paydaşa verilecek. Kalan para ise diğer paydaşlara hisseleri oranında dağıtılacak.

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