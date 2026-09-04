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Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

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Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

Dünyanın en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, en iyi etli yemekleri sıraladı. İşte dünyanın en iyi etli yemekleri...

#1
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

İşte gurmelerden tam not alan dünyanın en iyi kıyma yemekleri ve Türk mutfağının sıralaması...

#2
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

20. SATE LILIT Ülke: Endonezya Puan: 4.2

#3
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

19. KÖTTBULLAR Ülke: İsveç Puan: 4.2

#4
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

18. HAWAWSHI Ülke: Mısır Puan: 4.2

#5
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

17. POLPETTE Ülke: İtalya Puan: 4.2

#6
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

16. SARMA ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4 15. YOUVARLAKIA Ülke: Yunanistan Puan: 4.3 .2

#7
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

14. BÚN CHẢ Ülke: Vietnam Puan: 4.3

#8
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

13. KEEMA Ülke: Hindistan Puan: 4.3

#9
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

12. KEFTA TAGINE Ülke: Fas Puan: 4.3

#10
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

11. SHEFTALIA Ülke: Kıbrıs Puan: 4.3

#11
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

10. CHELO KABAB Ülke: İran Puan: 4.3

#12
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

9. BANJALUČKI ĆEVAPI Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.3

#13
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

8. İSLAM KÖFTESİ ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4.3

#14
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

7. POLPETTE AL SUGO Ülke: İtalya Puan: 4.3

#15
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

6. LESKOVAČKI ROŠTILJ Ülke: Sırbistan Puan: 4.3

#16
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

5. ĆEVAPI Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.3

#17
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

4. ADANA KEBABI ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4.4

#18
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

3. SARAJEVSKI ĆEVAPI Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.4

#19
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

2. BEYTİ KEBABI ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4.4

#20
Foto - Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!

1. TRAVNİČKİ ĆEVAPİ Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.5/ kaynak: haber7

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