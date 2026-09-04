Dünyanın en iyi etli yemekleri belli oldu! Türkiye lezzetleri listeye damga vurdu!
Dünyanın en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, en iyi etli yemekleri sıraladı. İşte dünyanın en iyi etli yemekleri...
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Dünyanın en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, en iyi etli yemekleri sıraladı. İşte dünyanın en iyi etli yemekleri...
İşte gurmelerden tam not alan dünyanın en iyi kıyma yemekleri ve Türk mutfağının sıralaması...
20. SATE LILIT Ülke: Endonezya Puan: 4.2
19. KÖTTBULLAR Ülke: İsveç Puan: 4.2
18. HAWAWSHI Ülke: Mısır Puan: 4.2
17. POLPETTE Ülke: İtalya Puan: 4.2
16. SARMA ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4 15. YOUVARLAKIA Ülke: Yunanistan Puan: 4.3 .2
14. BÚN CHẢ Ülke: Vietnam Puan: 4.3
13. KEEMA Ülke: Hindistan Puan: 4.3
12. KEFTA TAGINE Ülke: Fas Puan: 4.3
11. SHEFTALIA Ülke: Kıbrıs Puan: 4.3
10. CHELO KABAB Ülke: İran Puan: 4.3
9. BANJALUČKI ĆEVAPI Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.3
8. İSLAM KÖFTESİ ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4.3
7. POLPETTE AL SUGO Ülke: İtalya Puan: 4.3
6. LESKOVAČKI ROŠTILJ Ülke: Sırbistan Puan: 4.3
5. ĆEVAPI Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.3
4. ADANA KEBABI ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4.4
3. SARAJEVSKI ĆEVAPI Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.4
2. BEYTİ KEBABI ÜLKE: TÜRKİYE Puan: 4.4
1. TRAVNİČKİ ĆEVAPİ Ülke: Bosna Hersek Puan: 4.5/ kaynak: haber7
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