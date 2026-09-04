  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkesi şaşırtıyor: Beşiktaş uyguladığı geleneği derbi öncesi devreye soktu! Okan Buruk'tan isyan bayrağını çeken Sane için flaş karar Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyeceklerdi! Alçak timle ilgili sıcak gelişme Olmayacak şey olacak gibi: Türkiye'nin futbol devi imzayı attırabilir... Okul katliamı davası başladı! Caninin babası ceza almamak için bakın ne dedi Beyaz peynir yemek öyle bir işe yarayacak ki bunu yapmalıyız: Sabahları 1 dilim tüketin
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomobil devi kararı onayladı: 50 bin kişiyi kovuyorlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi kararı onayladı: 50 bin kişiyi kovuyorlar!

Alman otomobil devi Wolksvagen, maliyetleri düşürmek için kademeli olarak 50 bin kişinin işten çıkarılmasını onayladı.

#1
Foto - Otomobil devi kararı onayladı: 50 bin kişiyi kovuyorlar!

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından sunulan ve “Gelecek Planı" adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi. Açıklamada, artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında, iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

#2
Foto - Otomobil devi kararı onayladı: 50 bin kişiyi kovuyorlar!

Açıklamaya göre plan, küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltılmasını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedefleniyor. Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." ifadesini kullandı. Alman basını toplamda işten çıkarmaların 100 bin kişiyi bulabileceğini ileri sürerken, Volkswagen yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

#3
Foto - Otomobil devi kararı onayladı: 50 bin kişiyi kovuyorlar!

Öte yandan söz konusu 50 bin kişi, şirketin dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ediyor. Küresel otomotiv üreticisinin bu radikal kararı almasında, özellikle Asya pazarındaki gerileme etkili oldu. Volkswagen, en kritik pazarlarından biri olan Çin'deki satış kayıpları nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30'luk sert bir düşüş yaşamıştı.

#4
Foto - Otomobil devi kararı onayladı: 50 bin kişiyi kovuyorlar!

#5
Foto - Otomobil devi kararı onayladı: 50 bin kişiyi kovuyorlar!

Gözlerin çevrildiği kurul onayı, aynı zamanda şirketteki büyük bir kurumsal krizin de önüne geçti. Alman basınındaki haberlere göre, şirketin sahibi konumundaki Porsche ve Piëch aileleri ile yönetim kurulu, planın reddedilmesi halinde "olağanüstü genel kurul" çağrısı yapma tehdidinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu
Ekonomi

Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu

2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başk..
A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!
Spor

A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!

FIBA tarafından güncellenen son erkekler dünya sıralamasında parkede kasırga gibi esen A Millilerimiz, devasa bir sıçramaya imza atarak iki ..
Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda
Siyaset

Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

Bağımsız Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın 15 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü. Toplu geçişin g..
Fondaşın fitne kokan sorusuna Gökçek’ten tokat gibi cevap: Adaletse, herkese adalet! Bakın ben ağlıyor muyum?
Gündem

Fondaşın fitne kokan sorusuna Gökçek’ten tokat gibi cevap: Adaletse, herkese adalet! Bakın ben ağlıyor muyum?

Fitne ve yalan merkezi Sözcü’nün fondaş kalemşörü İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, “AK Parti Gökçekleri gözden çıkardı m..
Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!
Gündem

Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir zorunluluk içermeyen ‘okullarda Cuma Namazı düzenlemesini’ ‘çocuklara zorla Cuma namazı kıldırılacak..
AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23