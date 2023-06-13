Okan Buruk’tan 'kiralık oyuncular' kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında sarı kırmızılılardan farklı takımlara kiralık giden birçok isim hakkında kararını verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında sarı kırmızılılardan farklı takımlara kiralık giden birçok isim hakkında kararını verdi.
Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen sarı kırmızılı camia önemli takviyelerle yeni sezona iddialı bir giriş yapmanın peşinde.
Aslan'da yeni sezon öncesi hangi isimlerin takımda kalacağı merak konusu. Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan birçok oyuncu, yeniden takıma katılacak.
Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Oğulcan, Mohamed, Morutan ve Emre Kılınç yeni sezon öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk tarafından kamp kadrosuna alınacak.
Buruk, kamp performanslarına göre oyuncular hakkındaki son kararını verecek.
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Buruk'un gözüne giremeyen isimlerin yeni takım bulması istenecek.
KİRALIK GİDEN FUTBOLCULARIN PERFORMANSI
* Taylan Antalyalı Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asistlik performans sergiledi.
* Geçtiğimiz sezonu Fransa'da geçiren Mostafa Mohamed, Nantes'e 51 maçta 11 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
* Luyindama ve Oğulcan kiralık olarak gittikleri ekiplerde beklentilerin altında kaldı.
* Morutan ise Pisa'da performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan ekiplerinin transfer listesinde yer alan Morutan Pisa'da 36 maçta görev aldı. 6 gol 8 asist yaptı.
* Birleşik Arap Emirliklerin ekibi Al Ittihad Kalba'ya kiralanan Alexandru Cicaldau 33 maçta 5 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.
* Emre Kılınç ise MKE Ankaragücü'nde 28 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.