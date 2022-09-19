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Spor Okan Buruk'tan ilginç forvet hamlesi!
Spor

Okan Buruk'tan ilginç forvet hamlesi!

Galatasaray’da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Adana Demirspor deplasmanında ilk 11’de yer alması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:07:00 -
Okan Buruk'tan ilginç forvet hamlesi!

Galatasaray’da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Adana Demirspor deplasmanında ilk 11’de yer alması planlanıyor.

Süper Lig’de milli araya moralli giren Galatasaray’da ilk kez Konyaspor maçında sarı-kırmızılı formayla tanışan Mauro Icardi’nin Adana Demirspor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkmasının planlandığı belirlendi.

Bafetimbi Gomis’ten memnun olmasına karşın Teknik Direktör Okan Buruk’un ana planda rakibe pres yapacak ve omuz omuza mücadelenden kaçınmayacak bir ismi tercih edeceği belirtildi. Bunun için Gomis’ten 8 yaş daha küçük olan Icardi ile başlamayı düşünen Okan Buruk, Arjantinli yıldızı milli arada zorlu Adana Demirspor deplasmanına özel olarak hazırlayacak.

Icardi’den golcülüğünün yanı sıra enerjisinden de faydalanarak takım savunmasına en uçtan başlamayı planlayan Okan Buruk’un, Gomis’i ise hamle oyuncunu rolüne çekeceği bildirildi. Gomis’in oyuna sonradan girdiğinde fiziksel olarak handikap yaşamayacağı ve bu nedenle 20-30 dakikalık bir sürenin kendisi için daha uygun olduğu da ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımda forvet rotasyonunda Haris Seferovic ise üçüncü isim olacak. Okan Buruk, Konyaspor maçında 61. dakikada Gomis’in yerine Icardi’yi sahaya sürerken, Seferovic’e süre vermemişti.

 

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