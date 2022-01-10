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Spor Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması
Spor

Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Okan Buruk sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:30:00 -
Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Bu ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Son olarak Başakşehir ile şampiyonluk yaşadıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Okan Buruk, konuyla ilgili FANATİK'e açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada "Futbola başladığım Galatasaray'da teknik direktör olarak görev almayı tabii ki çok isterim. Ama bana gelen teklif ve herhangi bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

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