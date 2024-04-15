Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: İlgilenmiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

"İlk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakip boşluklar verdi ama ilk yarı biraz uyuduk. İkinci yarı ile birlikte daha çok rakip kaleye gittik. Golü hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış Alper Yılmaz, Hakim ve Mauro'nun golleriyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk golü bulduk, özgüven arttı ve maç değişti. 2-0 sonrası maçı bitirdik. Önemli bir takıma karşı kazandık ve gol yemeden bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmelerde sıkıntılar oldu. Önemli bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor da iyi takım, onlara da başarılar."

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"Önemli olan Galatasaray'ın başarısı"

"Son 6 hafta, daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Aynı ciddiyetle şampiyonluğu yakalamak istiyoruz."

"Şampiyonluğu tekrar istiyoruz"

"Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz."