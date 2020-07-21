Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyarak teknik adamlık kariyerinin ilk zaferini elde eden Okan Buruk, gelecek sezon için Fenerbahçe'yi çalıştıracağına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Başarılı olunca dedikoduların çıkmasının normal olduğunu belirten Buruk, 1 yıllık daha sözleşmesinin olduğunu ve takımda kalacağını söyledi.

Son 5 sezonda ilk 4'ün içinde yer alan, son 3 sezonda şampiyonluğu son haftalarda kaptıran Başakşehir'de Okan Buruk döngüyü kırarak takımını bitime 1 hafta kala şampiyonluğa taşıdı. Futbolculuğunda 7 kez kaldırdığı şampiyonluk kupasını teknik adam olarak da almayı başaran Buruk, Türkiye'de hem oyuncu hem de antrenör olarak bunu başaran 5 isimden biri oldu.Peki şampiyonluk 47 yaşındaki çalıştırıcıyı nasıl etkileyecek? Artık daha farklı bir Okan Buruk mu olacak? Şampiyon takımın teknik patronu Hürriyet'e verdiği özel röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe iddialarına yanıt

"Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var. Bu yıl Şampiyonlar Ligi oynama hayalimiz var. Burası benim kulübüm, futbolu burada bıraktım, Göksel Gümüşdağ çok saygı duyduğum başkanım ama onun yanı sıra da benim çok iyi bir arkadaşım. Uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Bu başarının ardından aynı şekilde devam edeceğiz elbette. Şu anki düşüncem budur."

"Şampiyonlar Ligi havası başka"

Önümüzdeki yıl teknik adam olarak ilk defa Şampiyonlar Ligi sahnesinde olacağım. Bu benim çok hayal ettiğim bir şeydi. Kuralar büyük önem taşıyacak. Avrupa Ligi'nde zor kura çektiğimizi düşünmüştük ama grubu 1. tamamladık. Her şey sahada ortaya çıkar. Ama Devler Ligi'nin havası bambaşka. Oyuncularıma da hep bu hedefin güzelliğini anlatmıştım. Şimdi hepimiz orada oynayacağız.