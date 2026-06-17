Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına konuk oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli oyuncu Can Uzun hakkında konuştu.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan deneyimli hoca, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun hakkında konuştu.

"CAN UZUN'U BEĞENİYORUM"

Can Uzun'u beğendiğini ifade eden Okan Buruk, oyuncunun özelliklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında, beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bize karşı da oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğim gibi hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası.. Çok zorladığınızda kanatta bile kullabilirsiniz."

"GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Can Uzun transferine ilişkin soruyu da yanıtlayan Buruk, şu açıklamada bulundu:

"Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi."