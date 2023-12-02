Okan Buruk’tan 3 isme kesik!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan 3 ismi Pendikspor maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan 3 ismi Pendikspor maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Averaj farkı ile ligde ikinci sırada olan G.Saray, bugün Pendikspor deplasmanına çıkıyor.
Saat 19.00'da başlayacak ve Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadelede teknik direktör Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan isimleri (Angelino, Ndombele, Mertens) kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Kerem Aktürkoğlu iki maç sonra ilk 11'deki yerine geri dönecek.
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