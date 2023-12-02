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Spor Okan Buruk’tan 3 isme kesik!
Spor

Okan Buruk’tan 3 isme kesik!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 10:41:00 -
Okan Buruk’tan 3 isme kesik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan 3 ismi Pendikspor maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan 3 ismi Pendikspor maçında kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Averaj farkı ile ligde ikinci sırada olan G.Saray, bugün Pendikspor deplasmanına çıkıyor.

Saat 19.00'da başlayacak ve Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadelede teknik direktör Okan Buruk; Manchester United maçında kötü oynayan isimleri (Angelino, Ndombele, Mertens) kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Kerem Aktürkoğlu iki maç sonra ilk 11'deki yerine geri dönecek.

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