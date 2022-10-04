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Spor Okan Buruk 'Yerli Kuralı' için kararını verdi!
Spor

Okan Buruk 'Yerli Kuralı' için kararını verdi!

Yerli rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, iç saha maçlarında kaleyi Okan Kocuk'a emanet etmeyi düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 19:10:00 - 2022-10-04 19:14:08
Okan Buruk 'Yerli Kuralı' için kararını verdi!

Süper Lig'de ilk 8 haftada 17 puan toplayan ve zirveye ortak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

8+3 kuralı nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken Buruk'un, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansında memnun olmadığı belirtildi.

Bu sezon ilk 8 haftada beklentileri karşılamayan Kerem AKtürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansından memnun olmayan Okan Buruk'un kadroda farklı alternatifler aradığı kaydedildi.

Okan Buruk'un yerli rotasyonunda elini rahatlatmak için bazı iç saha maçlarında kaleyi Okan Kocuk'a emanet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Geçen sezon Giresunspor'da gösterdiği performansla takdir toplayan Okan Kocuk, bu sezon birçok teklif olmasına rağmen A Takım kadrosunda tutulmuştu.

Okan Buruk'un derbi ve zorluk derecesi yüksek maçlarda ise kalede Muslera'yı kullanacağı ifade edildi.

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