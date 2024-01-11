Okan Buruk revizyona gidecek! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i! Dondurucu soğukta kritik maç! Bugün saat 17,00'de

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ve Lucas Torreira takıma dönerken, bu kez de Barış Alper Yılmaz cezalı... Teknik direktör Okan Buruk'un bir kez daha kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i...

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları oynanıyor...

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'la deplasmanda Saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük, görev yapacak.

Sivasspor karşılaşması öncesi rakip kadar hava koşulları da teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Maç saatinde kar yağışı beklenmiyor ama hava sıcaklığı sıfırın altında görünüyor.

Galatasaray'da, Afrika Uluslar Kupası'na giden Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech bu mücadelede forma giyemeyecek.

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Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Torreira takıma dönecek.

Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak. Barış Alper'in yerine genç sol bek Kazımcan Karataş görev yapacak Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı ikilisi defansta devam edecek. Konyaspor maçında sağ bek oynayan Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira ile orta sahada oynaması bekleniyor. Forvette ise Halil Dervişoğlu-Zaha değişimi de söz konusu...

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Mertens, Zaha.