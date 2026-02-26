Okan Buruk maç sonrası konuştu! "Ders çıkaracağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen ancak tur atlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

Okan Buruk, Allianz Stadı'nda 3-2 kaybederek skor avantajıyla tur atladıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçta karışık duygular yaşadıklarını aktaran Okan Buruk, "Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz. Rakibin kırmızı kartla cezalandırılmasından sonra gösterdiğimiz performanstan mutlu değiliz. Bizim için bu maç ders oldu. İlk maçta üstün oyun sergilemiştik. Burada skor ve oyun olarak kötü bir gece yaşadık. Uzatmalarda attığımız gollerle son 16 turuna çıktık. Bu, Türk futbolu için çok değerli. Bugün Juventus bizden iyiydi. Kazanmayı hak ettiler. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Juventus gibi bir takımı elemek çok önemli"

Performansların her maç farklılık gösterebileceğini dile getiren Buruk, "Juventus'u 5-2 yendiğimiz maçı izlerseniz 'Bu takım finale gider.' dersiniz. Bu maçı izlerseniz de 'Gidemez' dersiniz. Hem iç sahada hem de deplasmanda oyunumuzu daha güçlü hale getirmeliyiz. Hedefimiz, yükseldiğimiz turu geçmek. Juventus, iyi bir takım. Juventus gibi bir takımı elemek çok önemli. İlk maçtaki sonuç bizim için önemliydi. Maç maç ilerleyeceğiz. Sonraki turda ilk maçı evimizde oynayacağız. Ligde de zorlu fikstüre gidiyoruz. İyi kadro kurduğunuzda oyuna sonradan giren oyuncuların önemi çok oluyor. Bunu çok hissedemedik." diye konuştu.

İlk maçı 5-2 kazanmanın avantaj olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Burada yediğimiz golleri dikkate almalıydık. Galatasaray, ligde iyi bir deplasman takımıydı. Avrupa'da bu konuda zorlanıyorduk. Bugün genel olarak çok fazla ders çıkarmamız gerekiyor. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Yoğun bir tempodayız. İlk maçta oynadığımız tempoyu ortaya koyarsak karşımızda hiçbir takım duramaz." dedi.

Buruk, ayrıca Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun orta sahadaki performansını beğendiğini ve kendisini gelecek maçlarda bu mevkide kullanabileceğini dile getirdi.

Oyuncuların ruh haline değinen Okan Buruk, "Rakip, eksik kalınca iki tane değişiklik yaptım. Roland Sallai, sarı kart gördü. Juventus'un kanat oyuncuları çok iyiydi. O yüzden Sallai'nin durumundan korktum. Leroy Sane ile geçiş hücumu yakalamak istedim. Yunus Akgün'ü de kullanmak istedim ama olmadı. Ağrıları vardı ve oynamak istemedi. Ona ihtiyacımız olmuştu. İlk maçta bize çözüm üretmişti. Uzatmalarda önde oynamamız ve baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalınca da golü bulduk. Türk futbolu için önemli bir başarı elde ettik. Soyunma odasında oyundan dolayı mutsuzduk. Daha iyisini yapmamız lazım. Son 16 turuna kaldık ve bu da büyük bir başarı. Avrupa'da taraftar başarı bekliyordu. Bugünden ders çıkaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına çıkmadı.