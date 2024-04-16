  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gürcistan'da yasa tasarısına tepki: Vekiller birbirine girdi, alay konusu oldu! Meclis’te mesai yerine yumruklu kavga

İsrail televizyonu: İran'a karşılık verilecek

Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!

ABD, Çin'i o ülkeye askeri çabalarına yardım etmekle suçluyor... Rusya, Çin arasında neler oluyor? Kritik hamle

Emekli maaşı! 995 1998 2007 girişliler: Prim yaş koşulları sil baştan değişti! 6 sene erken emeklilik talihi

Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Rusya'dan son dakika Orta Doğu adımı

Nevşin Mengü, Şebnem Bursalı'ya sahip çıktı

Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..
Spor Okan Buruk kulüp tarihine geçti! 12'den vurup dev katkı yaptı: Resmen haber geldi.. Bunu hiç beklemiyorlardı
Spor

Okan Buruk kulüp tarihine geçti! 12'den vurup dev katkı yaptı: Resmen haber geldi.. Bunu hiç beklemiyorlardı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 01:11:00 - 2024-04-16 01:27:14
Okan Buruk kulüp tarihine geçti! 12'den vurup dev katkı yaptı: Resmen haber geldi.. Bunu hiç beklemiyorlardı

Galatasaray Alanya'dan da galibiyetle döndü! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk kulüp tarihine geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etmeyi başararak kritik bir galibiyet aldı.
Aldığı bu 3 puanla Süper Lig'de arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü 20 maçlık seri ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23