  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Okan Buruk istedi, yönetim harekatı başlattı!
Spor

Okan Buruk istedi, yönetim harekatı başlattı!

Kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 15:56:00 -
Okan Buruk istedi, yönetim harekatı başlattı!

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sarı kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.

Bodo Glimt 2 milyon euro istiyor

Kulübü ile olan sözleşmesi ocak 2023’te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon euro bonservis bedeli talep edildi.

Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin euroluk bütçe belirledi.

Okan Buruk çok istiyor

Hürriyet'in haberine göre; her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken’i Okan Buruk’un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.


Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler
Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler

Yerel

Konuşamayan çocukları için papaza gidip, eşek dili yedirdiler

İstenmeyen tüylerden kahve kürü ile kurtulun!
İstenmeyen tüylerden kahve kürü ile kurtulun!

Kadın - Aile

İstenmeyen tüylerden kahve kürü ile kurtulun!

Mükemmel gülüş ve bembeyaz dişlere sahip olmak için 8 ipucu
Mükemmel gülüş ve bembeyaz dişlere sahip olmak için 8 ipucu

Sağlık

Mükemmel gülüş ve bembeyaz dişlere sahip olmak için 8 ipucu

Astım hastaları yazın sıcak hava ve neme dikkat etmeli! Atakları arttırıyor!
Astım hastaları yazın sıcak hava ve neme dikkat etmeli! Atakları arttırıyor!

Sağlık

Astım hastaları yazın sıcak hava ve neme dikkat etmeli! Atakları arttırıyor!

Uyutmayan ve ilaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın!
Uyutmayan ve ilaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın!

Sağlık

Uyutmayan ve ilaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın!

Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm
Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm

Kadın - Aile

Sırt sivilcelerinden kurtulmak için 3 doğal çözüm

Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak" target="_blank">
Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak
Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak

Dünya

Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak

İbrahim Saraçoğlu’ndan egzama için doğal tedavi kürü! Isırgan otu faydaları
İbrahim Saraçoğlu’ndan egzama için doğal tedavi kürü! Isırgan otu faydaları

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu’ndan egzama için doğal tedavi kürü! Isırgan otu faydaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23