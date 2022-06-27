Okan Buruk istedi, yönetim harekatı başlattı!

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sarı kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.

Bodo Glimt 2 milyon euro istiyor

Kulübü ile olan sözleşmesi ocak 2023’te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon euro bonservis bedeli talep edildi.

Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin euroluk bütçe belirledi.

Okan Buruk çok istiyor

Hürriyet'in haberine göre; her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken’i Okan Buruk’un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.



